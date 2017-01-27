За час роботи Балчуна головою УЗ економіка зазнала збитків на 50 мільярдів - Омелян

За час роботи Войцеха Балчуна на посаді голови акціонерної компанії "Укрзалізниця" збиток економіки України від незадовільної роботи компанії становив до 50 мільярдів гривень.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"З травня 2016 за січень 2017 через вкрай незадовільну роботу "Укрзалізниці" економіка України зазнала збитків на суму до 50 мільярдів гривень. Реформування провалено, процес корпоратизації зупинений. Міжнародне співробітництво та транзит - зірвано. Із запланованих капітальних інвестицій в 11,2 мільярда гривень виконано лише близько половини. В судах програно і вже списано з рахунків мільярдні суми", - написав міністр.

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За його словами, у нього немає жодного особистого конфлікту з Балчуном, але те, "що з блискучого менеджера він вирішив стати низькокваліфікованим працівником, якому платять великі гроші українські платники податків - його особистий вибір".

Як повідомляв УНІАН, у ході засідання Кабінету міністрів 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія щодо проблемних питань реформування "Укрзалізниці" та її керівника Войцеха Балчуна.

Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України прийняв рішення про підпорядкування компанії "Укрзалізниця" безпосередньо уряду, що дозволить виключити ситуацію перетворення компанії в заручницю особистих відносин і амбіцій чиновників різних рангів. При цьому Омелян наполягає на перегляді рішення Кабінету міністрів про виведення публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" з підпорядкування міністерства та передачу в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі, також він заявив про намір оскаржити це рішення в суді.