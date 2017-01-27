Україна і Польща домовилися про розподіл дозволів на вантажоперевезення в 2017 році

Україна і Польща підписали договір про розподіл річної квоти у розмірі 200 тисяч дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2017 рік.

Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури, дане рішення було прийнято в ході засідання Змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, яке відбулося 25-26 січня у Варшаві.

Зокрема, країни розподілили між собою за 40 тисяч дозволів Євро-1, 60 тисяч дозволів Євро-2 і 100 тисяч дозволів Євро-3 і вище. Крім того, сторони домовилися про можливість надання додаткових дозволів для транспортних засобів категорії Євро-5 і Євро-6.

Також, згідно з повідомленням, українська та польська делегації прийшли до згоди про необхідність звернення в митні і прикордонні служби обох країн з метою спільного митного контролю.

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Крім того, заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань, який представляв українську сторону на переговорах, підтвердив, що в 2017 році Україна почне будувати прикордонної інфраструктури згідно з Міжурядовою угодою про кредит у розмірі 100 мільйонів євро.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року Україна і Польща уклали міжурядову угоду про надання Україні кредиту на 100 мільйонів євро. Дані кошти передбачені на фінансування проектів розвитку прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону.