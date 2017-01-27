"Укрзалізниця" залучила "Ощадбанк" для онлайн-продажу квитків

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» з 25 січня підключила до власного сервісу з продажу квитків через інтернет державний «Ощадбанк».

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Як повідомила прес-служба компанії, «Ощадбанк» є одним з найбільших банків України, у яких є ліцензія на інтернет-еквайринг.

За даними компанії, зараз до сервісу продажу квитків «Укрзалізниці» підключено 4 українських банку-еквайри.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року «Укрзалізниця» запустила мобільну версію сайту з продажу залізничних квитків. Ця універсальна мобільна версія сайту для замовлення квитків та їх оплати банківською картою за допомогою смартфонів розроблена під будь-яку операційну систему гаджетів.

Крім того, компанія має намір запустити додаток для купівлі квитків через смартфони.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.