Українським залізницям потрібна невідкладна модернізація, а не чергове перепідпорядкування – УСПП

Стан справ на «Укрзалізниці» є критичним, більше того – він загрожує національній транспортній безпеці, а тому потребує невідкладного вирішення. Про це повідомляє прес-служба УСПП.

«Зношеність вагонного парку вітчизняних залізниць підходить до 90%, локомотивів – 70-80%, причому динаміка старіння набагато перевищує динаміку оновлення рухомого складу. Старий тяговий рухомий склад потребує 40-60% великих витрат на ремонти, крім того, наявна техніка не дозволяє збільшити швидкість руху поїздів. Виходом може стати ремонт вкрай застарілого обладнання, необхідне будівництво нових локомотивів та вагонів», - йдеться в повідомленні.

В УСПП відзначають, що проблеми залізниць боляче відбиваються на інших сферах української економіки, заважають їм досягати високих результатів, навіть якщо вони здатні на таке під час економічної кризи. Зокрема, через «вузькі місця» в інфраструктурі, дефіциті тяги і дизпалива минулого року не дотягли до очікуваного результату металурги країни, продемонструвавши менші, ніж могли б, обсяги виплавки і надходжень додаткової валютної виручки. Майже вичерпані резерви перевезень пасажирів, що може призвести до зниження мобільності населення. Безумовно, проблеми залізничних перевезень можна вирішити тільки комплексно, а не шляхом підвищення тарифів на вкрай недосконалі транспортні послуги. Про це УСПП, Антикризовій раді громадських організацій вже доводилося заявляти.

«Непрозорі державні закупівлі, ігнорування можливостей українського транспортного машинобудування, коли саме завдяки державним програмам, апробованим у всьому світі механізмам державно-приватного партнерства можна направити потужності національного виробника на потреби державного монополіста, незрозуміла ситуація з управління структурою – цим явищам треба негайно покласти край. Формувати політику управління і модернізації «Укрзалізниці» потрібно доручити Міністерству інфраструктури (у разі необхідності та за окремим завданням – разом з іншими міністерствами, вищими виконавчими органами влади). Передача управління уряду може створити додаткові труднощі з перепідпорядкуванням, координацією діяльності, розробкою і реалізацією стратегічних програм розвитку українських залізниць», – переконаний президент УСПП, голова Антикризової ради громадських організацій Анатолій Кінах.

На його думку, необхідно в стислі терміни розробити детальну, системну та високопрофесійну програму реформування «Укрзалізниці», включаючи її модернізацію рухомого складу, створення бездоганних логістичних схем перевезень, які відповідають вимогам сучасності, як всередині країни, так і за її межами, реалізуючи величезний транзитний потенціал країни. В такій роботі у кожного повинна бути своя роль: Міністерство інфраструктури буде допомагати здійснювати модернізацію, пов'язувати роботу залізниць з морськими, повітряними, автомобільними перевезеннями, КМУ – забезпечувати координацію всіх транспортних структур з іншими господарськими комплексами, спрямування сюди інвестиційних потоків, налагодження механізмів державно-приватного партнерства і т. п.

Тільки таким чином можна буде провести технічне переоснащення та модернізацію рухомого складу залізничного полотна, вирішити завдання підвищення пропускної здатності мережі залізниць України, подолати технічне і технологічне відставання від залізниць європейських країн, підвищити інвестиційну привабливість сфери перевезень, резюмують в УСПП.