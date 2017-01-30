Toyota втратила перше місце за продажами автомобілів в світі - обігнав Volkswagen

Німецький автогігант Volkswagen за підсумками 2016 року обійшов японську Toyota Motor з продажу автомобілів, повідомляє Прайм.

"Світові продажі Toyota минулого року зросли на 0,2% - до 10,17 мільйона машин, а Volkswagen за цей же період збільшив продажі на 3,8% - до 10,3 мільйона автомобілів", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що останні 4 роки японський автовиробник посідав перше місце по продажах у світі.

"Toyota поступилася першістю VW через відмінності на основних напрямках збуту. Німецький концерн збільшив продажі в Китаї за рахунок зниження податків у цій країні. А на японському виробнику позначився знижений попит на території США", - уточнює видання.

Поточного року на Toyota Motor Corp. як і раніше, впливатиме ситуація на американському ринку. Нагадаємо, що після інавгурації президент США Дональд Трамп затвердив вихід країни з угоди про Транстихоокеанське партнерство. Політика нового американського лідера спрямована на збереження автомобільного виробництва в США і створення робочих місць.