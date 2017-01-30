Конфлікт навколо "Укрзалізниці" триває: Омелян заявив про провал корпоратизації компанії

Подальший процес корпоратизації Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" після реєстрації акціонерного товариства в 2015 році практично зупинився, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у ході круглого столу.

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"Корпоратизацію "Укрзалізниці" провалено. Ті плани, які у нас були, той графік, який у нас був, і який був підтриманий главою "Укрзалізниці" Балчуном, на жаль, не виконано", - повідомив Омелян.

Він також підкреслив, що "Укрзалізниця" має бути негайно реформована, щоб стати локомотивом української економіки.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня 2015 року уряд зареєстрував публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"). Компанія почала госпдіяльність як акціонерне товариство 1 грудня 2015 року.

У ході засідання Кабінету міністрів 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія щодо проблемних питань реформування "Укрзалізниці" та її керівника Войцеха Балчуна.

Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України прийняв рішення про підпорядкування компанії "Укрзалізниця" безпосередньо уряду, що дасть змогу виключити ситуацію перетворення компанії на заручницю особистих стосунків і амбіцій чиновників різних рангів. При цьому Омелян наполягає на перегляді рішення Кабінету міністрів про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування міністерства і передачу в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі, також він заявив про намір оскаржити це рішення в суді.