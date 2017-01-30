Київський метрополітен очікує за підсумками року 1 мільярд збитку

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» за підсумками 2017 року очікує отримати збитки у розмірі до 1 млрд грн.

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Як повідомила прес-служба столичної підземки, такий фінрезультат підприємства очікується у зв'язку із збільшенням вартості електроенергії та підвищенням мінімальної заробітної плати.

«Через зростання вартості електроенергії втричі та збільшення мінімальної заробітної плати і, відповідно, всіх законодавчо встановлених відрахувань, у цьому році Київський метрополітен знову очікує збитки до 1 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

При цьому представники підприємства зазначили, що поки питання підвищення тарифів на проїзд у метро не розглядалося.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року Київський метрополітен отримав 76,1 млн грн чистого прибутку проти 119 млн грн чистого збитку в 2015 році. Минулого року Київський метрополітен отримав прибуток вперше за останні 15 років.