Гройсман запропонував провести "авторитетний" аудит діяльності Балчуна на посаді голови "Укрзалізниці"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував провести "авторитетний" аудит діяльності Войцеха Балчуна на посаді голови акціонерної компанії "Укрзалізниця".

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Про це прем'єр повідомив у ефірі телеканалу ICTV.

За словами Гройсмана, після проведення такої перевірки можна буде оцінити дії топ-менеджменту компанії й прийняти відповідні рішення.

"Для управління компанією був призначений менеджер. Якщо він не влаштовує, давайте проведемо публічний аудит, авторитетний, щоб ми знали, що це реальність, а не якісь безглузді речі, й вирішимо - якщо він не справився зі своїми обов'язками, то розриваємо контракт і робимо новий конкурс, і запрошуємо на роботу нового менеджера", - сказав прем'єр.

Гройсман зазначив, що в конфлікті, який розгорівся навколо роботи компанії, він "на стороні "Української залізниці".

"Я хочу, щоб це була публічна європейська компанія", - сказав прем'єр, додавши, що уряд готовий спільно з Міністерством інфраструктури та керівництвом "Укрзалізниці" продовжити процес корпоратизації компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що подальший процес корпоратизації "Укрзалізниці" був провалений.

"Корпоратизація "Укрзалізниці" провалена. Ті плани, які у нас були, той графік, який у нас був, і який був підтриманий головою "Укрзалізниці" Балчуном, на жаль, не виконано", - сказав Омелян.

Із кінця 2016 року Омелян неодноразово звинувачував Балчуна в непрофесіоналізмі та повільному реформування компанії. В ході засідання Кабінету міністрів 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Гройсманом відбулася дискусія щодо проблемних питань реформування "Укрзалізниці" та її керівника Войцеха Балчуна.

Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України прийняв рішення про підпорядкування компанії "Укрзалізниця" безпосередньо уряду, що дозволить виключити ситуацію перетворення компанії в заручницю особистих відносин і амбіцій чиновників різних рангів. При цьому Омелян наполягає на перегляді рішення Кабінету міністрів про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування міністерства та передачу в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі, також він заявив про намір оскаржити це рішення в суді.