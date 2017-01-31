Мінінфраструктури підготувало транспорт для евакуації жителів Авдіївки

Міністерство інфраструктури України організувало власний штаб і підготувало транспорт на випадок евакуації жителів Авдіївки, яка пережила за останні дні понад тисячу обстрілів з боку російських бойовиків і залишилася без світла, водопостачання та тепла.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Міністерство інфраструктури організувало свій штаб, з повною координацією з ДСНС, МВС. Забезпечили транспортні засоби на випадок, якщо буде прийнято рішення про евакуацію", - сказав він.

Він також висловив надію, що українське командування прийме адекватні заходи по даній ситуації.

"Мені як міністру і, в першу чергу, громадянину України дуже болить, що російські окупанти хочуть створити нове Місто в центрі Європи", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм в районі Авдіївської промзони 29 січня, близько 5 годин ранку, але, зазнавши втрат, змушені були відступити.

Під час відбиття штурму Авдіївки загинуло кілька українських військових, ще п'ятеро отримали поранення. Також були поранені троє мирних жителів, у зв'язку з чим прокуратура Донецької області кваліфікувала обстріл як теракт.

У Генеральному штабі Збройних сил України прогнозують загострення ситуації в районі Авдіївки.

Президент України Петро Порошенко перервав візит до Німеччини через напружену ситуацію в Авдіївці.

Кабінет міністрів України розглядає різні варіанти проведення рятувальної операції в Авдіївці та моніторить ситуацію щохвилини.