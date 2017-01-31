Контракт з головою "Укрзалізниці" Балчуном закінчується 5 червня – Омелян

Термін дії контракту з головою правління публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцехом Балчуном закінчується 5 червня поточного року, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в інтерв'ю УНІАН.

"На рік (був підписаний контракт з Балчуном – УНІАН). І він закінчується 5 червня цього року", – повідомив Омелян.

При цьому голова Мінінфраструктури зазначив, що, згідно з чинним законодавством, уряд має право достроково припинити будь-які контракти з членами правління або головою правління компанії.

Також, за словами Омеляна, Балчун виступив проти публікації контракту, посилаючись на конфіденційну інформацію.

"Крім того, жодної декларації керівництва "Укрзалізниці" немає в публічному доступі, хоча ми неодноразово підкреслювали, що вони повинні бути опубліковані. Навіть є судове рішення – вони зобов'язані оприлюднити ці дані, але не виконують його", – сказав Омелян.

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Як повідомляв УНІАН, Балчун був призначений на посаду голови "Укрзалізниці" за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року.

З кінця 2016 року Омелян неодноразово звинувачував Балчуна в непрофесіоналізмі і повільному реформування компанії. В ході засідання уряду 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія з приводу проблемних питань реформування "Укрзалізниці" та її керівника Балчуна.

Гройсман заявив, що Кабінет міністрів прийняв рішення про підпорядкування "Укрзалізниці" безпосередньо уряду, щоб не допустити перетворення компанії в заручницю особистих відносин і амбіцій чиновників різних рангів. При цьому Омелян наполягає на перегляді рішення Кабінету міністрів про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Мининфрастуктуры та передачу в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі, також він заявив про намір оскаржити це рішення в суді.

У свою чергу, Гройсман запропонував провести "авторитетний" аудит діяльності Балчуна на посаді голови "Укрзалізниці", за підсумками якого прийняти відповідні кадрові рішення.