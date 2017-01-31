Омелян повідомив про вимоги голови "Укрзалізниці" отримувати $1,5 мільйона зарплати

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив про низку вимог поляка Войцеха Балчуна, які він виставив перед урядом після обрання його за підсумками конкурсу на посаду голови правління Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниці", зокрема, про встановлення йому зарплати у розмірі 1,5 мільйона доларів щорічно.

"Це були постійні капризи. По 20 разів переписувався контракт з ним, по триста разів ставилося питання - чому він не отримує відразу 1,5 мільйона доларів зарплати, де гроші, ще з квартирою, машиною та іншими речами. Це така примхлива зірка - добре, що не було шампанського в номер і раків на стіл. Але я це все мужньо витримав і не розголошував, адже всі люди різні, може, у нього була криза, акліматизація - інша країна", - повідомив Омелян в інтерв'ю УНІАН.

Міністр також зазначив, що в підписаному з головою "Укрзалізниці" контракті передбачено приблизно 463 тисячі гривень заробітної плати щомісяця, а також отримання відсотків в залежності від виконання ключових показників ефективності, які були затверджені спостережною радою компанії.

"Відсоток їх виконання дорівнює відсотку бонусу, який він повинен був отримувати. Спочатку Балчуна цікавило 1,5 мільйона доларів, але ми йому делікатно пояснили, що сума дещо менша, що це може бути мільйон з хвостиком, але не більше. Він був дуже засмучений, але потім освоївся", отримує 463 тисячі гривень, і бонуси його перестали цікавити", - зазначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Балчун було призначено на посаду голови "Укрзалізниці" за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінетом міністрів 20 квітня минулого року.

З кінця 2016 року Омелян неодноразово звинувачував Балчуна в непрофесіоналізмі і повільному реформування компанії. В ході засідання Кабінету міністрів 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Гройсманом відбулася дискусія щодо проблемних питань реформування "Укрзалізниці" та її керівника Войцеха Балчуна.

Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України прийняв рішення про підпорядкування компанії "Укрзалізниця" безпосередньо уряду, що дозволить виключити ситуацію перетворення компанії в заручницю особистих відносин і амбіцій чиновників різних рангів. При цьому Омелян наполягає на перегляді рішення Кабінету міністрів про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування міністерства та передачу в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі, також він заявив про намір оскаржити це рішення в суді.

У свою чергу, Гройсман запропонував провести "авторитетний" аудит діяльності Войцеха Балчуна на посаді голови "Укрзалізниці".