Міністр інфраструктури виступив проти підвищення тарифів "Укрзалізниці"

Про це під час зустрічі із представниками ділових кіл у Європейській Бізнес Асоціації заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє ЦТС.

Міністр наполягає, що механізм витрат «Укрзалізниці» повинен бути прозорим.

Володимир Омелян підкреслив, що підвищення залізничних тарифів на 25% в 2017 році є політичним рішенням.

«Це політичне рішення. Аби Мінінфраструктури не викрили в спекуляціях, ми розмістили цей наказ на своєму сайті. Зараз узгоджуємо з органами уряду», - зазначив міністр.

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Омелян уточнив, що не має наміру змінювати свою позицію, але фінальне рішення прийматиме Кабінет Міністрів.

«Я виступатиму проти підвищення тарифів до того, як «Укрзалізниця» стане прозорою», - заявив він.

Міністр також додав, що не зміг отримати від керівників транспортного монополіста пояснення, чому ініційоване ними підвищення повинне скласти саме 25%.

«Я це питання ставив УЗ. Чіткої відповіді не отримав», - резюмував Володимир Омелян.

Як повідомлялося, раніше представники промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням відкликати проект наказу Мінінфраструктури про підвищення тарифів «Укрзалізниці», оскільки документ був оприлюднений без передбаченого законом громадського обговорення.

На думку представників асоціацій, підвищення вартості послуг «Укрзалізниці» на 25% завдасть значної шкоди підприємствам реального сектора та економіки країни в цілому. Через це близько 30 тис. працівників можуть втратити роботу.