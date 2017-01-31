Угорщина готова надати свій швидкісний поїзд для нового маршруту між Будапештом і Мукачево

Угорщина готова надати свій швидкісний поїзд для запуску нового маршруту, що з'єднує Будапешт з Мукачева, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю УНІАН.

Він зазначив, що саме міністерство було ініціатором розвитку міжнародного залізничного сполучення з орієнтацією на європейські країни.

"Я завжди підкреслював, що пріоритет - Європа, і нам треба забути, що поїзд №1 їде до Москви, замість нього має їхати або до Варшави, або в Прагу. Ми запропонували кілька напрямків: Київ - Перемишль, цей маршрут заробив, крім цього є ще один напрямок у Польщі, є напрямок Мукачево - Будапешт, але там вже йде вузькоколійна дорога, необхідно відремонтувати 300 метрів залізничного полотна, і тоді цей потяг може бути запущений. Угорці навіть готові надати свій власний швидкісний поїзд", - сказав Омелян.

Він також повідомив про позитивні переговорах зі Словаччиною щодо розвитку міжнародного пасажирського сполучення між країнами.

"Така ж ситуація зі Словаччиною, там теж є напрямок євроколії. Тому може бути багато нових напрямків", - додав Омелян.

Новий міжнародний поїзд за маршрутом Київ - Львів - Перемишль (Польща), який було запущено наприкінці грудня 2016 року, відразу став популярним. Однак, міністр повідомив про факти контрабанди на даному напрямку вже на третій день після запуску поїзда.

"Сподіваюся, що це стане предметом окремого розгляду (правоохоронних органів та керівництва "Укрзалізниці", - УНІАН)", - підсумував міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2016 року "Укрзалізниця" запустила швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" за маршрутом Київ - Львів - Перемишль (Польща).

Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах I класу становить орієнтовно 574 гривні, II класу - 406 гривень, з Львова до Перемишля у вагонах I класу - 235 гривень, II класу - 172 гривні.

На даному маршруті задіяний електропоїзд виробництва південнокорейської Hyundai Rotem, який курсує щоденно і долає відстань від столиці України до Перемишля за 7 годин.