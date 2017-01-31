Мінінфраструктури має намір двічі на 30% знизити збори в морпортах

Міністерство інфраструктури України має намір переглянути діючі портові тарифи і збори, які стягуються із суден у морських торговельних портах країни, в бік їх поетапного зниження двічі на 30%.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ході зустрічі з представниками бізнесу в Європейській Бізнес Асоціації.

"Я очікую, що, швидше за все, ми підемо на зниження зборів у два етапи: 30%, потім ще 30%. Я думаю, що воно (рішення про зниження тарифів - УНІАН) точно буде прийнято до квітня - з чітким розумінням етапності цього зниження: або ми це робимо одноразово, або ми це робимо в два етапи. Але до квітня це рішення буде прийнято стовідсотково", - повідомив Омелян.

Він також повідомив про домовленості з новим виконуючим обов'язки голови Адміністрації морських портів України Райвісом Вецкагансом протягом лютого завершити обговорення з цього перегляду тарифів, щоб вже в березні розпочати процес впровадження знижених зборів у портах.

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Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2016 року Міністерство інфраструктури повідомило про намір до кінця поточного року розробити та затвердити нову методику розрахунку портових зборів, яка передбачає зниження тарифних ставок як мінімум в два рази.

Наприкінці червня Кабінет міністрів України схвалив зниження ставок портових зборів для транзитних вантажів на 50% у всіх морських портах країни з метою залучення додаткових вантажопотоків.

Довідка УНІАН. На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський порт "Чорноморськ" (колишній Іллічівський), Білгород-Дністровський порти і порт "Південний", що в Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і порт "Ольвія" (раніше спеціалізований порт "Октябрськ"). Також Україна має свої порти на Азовському регіоні – Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх всього три – Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону – Херсонський та Скадовський.

Порти анексованого Росією в березні 2014 року Кримського півострова – Керченський, Севастопольський, Феодосійський, Ялтинський та Євпаторійський.