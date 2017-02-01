Восени з аеропорту "Львів" почне літати новий лоукостер - Омелян

З осені 2017 року з міжнародного аеропорту "Львів" почне польоти нова лоукост-компанія. Про це в ефірі каналу "24" повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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При цьому він відмовився вказати назву авіакомпанії, аргументуючи це комерційними домовленостями.

"Лоукости будуть. Але я не можу назвати цю авіакомпанію. У нас переговорний процес. Ми домовилися з компанією, яка заходить в Україну цього року, що ми не маємо права розголошувати і коментувати це. Львів "полетить" точно восени, можливо, навіть раніше", - сказав міністр.

Він також зазначив, що початок польотів цієї авіакомпанії з Києва відкладається через не вирішене питання з призначенням нового керівника міжнародного аеропорту "Бориспіль".

"Ця компанія чекає його де-юре входження на посаду", - уточнив Омелян.

Нагадаємо, що з 2015 року в Україні активно обговорюють захід на ринок найбільшого лоукостера Європи - авіакомпанії Ryanair. При цьому і керівництво аеропорту "Львів", і представники Міністерства інфраструктури відмовляються відповідати на запитання журналістів про переговори з цією авіакомпанією.

При цьому наприкінці 2016 року заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов підтвердив, що деталі переговорів не розголошуються на вимогу Ryanair.

Раніше Державіаслужба повідомила, що кількість перевезених у 2016 році пасажирів на 2,1% перевищила показник "пікового" 2013 року, що свідчить про відновлення українського ринку пасажирських авіаперевезень після спаду в 2014-2015 роках.

Українські авіакомпанії у 2016 році збільшили перевезення пасажирів порівняно з результатом 2015 року на 31,2% – до 8,274 млн осіб. Водночас пасажиропотік через українські аеропорти за підсумками минулого року зріс на 20,9% – до 12,928 млн осіб.