У Євросоюзі запропонували Україні альтернативу замість договору про "відкрите небо" – міністр

Єврокомісія порадила Україні не чекати підписання договору про «відкрите небо» з Європейським Союзом, а домовлятися з кожною країною в двосторонньому порядку. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу «24».

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«Щоб не чекати, Єврокомісія порадила нам укладати двосторонні угоди на підставі положень про «відкрите небо». Це паралельний процес, який не шкодить. І це працює», - сказав міністр.

Він зазначив, що питання Гібралтару, який є предметом суперечки між Великою Британією і Іспанією, залишається невирішеним.

«Ця проблема дуже проста, винятково внутрішня, європейська. Вони ніяк не могли поділити Гібралтар. Постійні суперечки Іспанії і Великої Британії призвели до того, що ряд угод, не тільки з Україною, а й з іншими державами, заблоковані», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Омелян заявляв, що розраховує на підписання угоди про «відкрите небо» з Євросоюзом у 2017 році.

Україна впродовж декількох років веде переговори з ЄС про спільний авіаційний простір, який бі дав змогу українським і європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі Євросоюзу й України. Проте підписання угоди є неможливим без вирішення спору між Великою Британією і Іспанією щодо Гібралтару, який актуалізувався після референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу.

Україна не має права самостійно приймати будь-які односторонні рішення в даному напрямі. Питання визначення Гібралтару обговорюється європейською і українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угоду було парафовано ще в 2013 році.