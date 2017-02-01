У Євросоюзі в червні повністю скасують роумінг

Європарламент і представники країн Євросоюзу уклали угоду щодо скасування роумінгу в союзному об'єднанні. Роумінг в ЄС повністю скасовується в червні.

Читайте такожУкраїна домовляється з ЄС про безкоштовне мобільному роумінгу

«З червня цього року в разі виїзду за кордон роумінг повинен бути такий же, як в рідній країні. Безумовно, з точки зору операторів, ключове значення мають максимальні розцінки», — пояснив польський євродепутат Міхал Боня.

З 15 червня максимальна ціна за телефонну розмову знизиться з 0,05 євро за хвилину до 0,032 євро. «Вартість SMS-повідомлення з 0,02 євро знизиться до 0,01», — зазначає Радіо Польща.

Між тим каменем спотикання стала плата за інтернет-трафік. Угода передбачає, що ці розцінки буде поступово знижуватися протягом 5 років. З 15 червня вартість гігабайта становитиме 7,7 євро, з 1 січня 2018 року — 6 євро і буде знижуватися на 0,5 євро щороку.

На початку 2022 року за один гігабайт клієнти стільникових операторів заплатять 2,5 євро.

Угоду повинні прийняти уряди країн-членів Євросоюзу і Європарламенту, однак, це будуть лише формальні кроки.