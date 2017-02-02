Європейська Бізнес Асоціація виступила проти підвищення залізничних тарифів

Представники бізнесу - члени Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) під час круглого столу з керівництвом «Укрзалізниці» та Мінінфраструктури виступили проти запланованого на цей рік підвищення залізничних тарифів.

За словами представника компанії «Кернелл» Віталія Вергірського, 2016 року, крім прямого зростання тарифів на 15%, вантажовідправники отримали приховане підвищення, яке в окремих випадках досягало 50%. При цьому «Укрзалізниця» продовжує втрачати мільярди гривень через низьку оборотність рухомого складу.

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«У вас простій вагонів - дві доби. Під час навантаження зерновозів 1800 вагонів на добу - це 3600 вагонів або 80 млн грн. Помножте це на кожен день відвантаження зернових – й отримаєте мільярди. Працюйте над оборотом. Це ваш оборот і це ваші гроші. Більш того, торік відбулося приховане підняття тарифів від зміни планів формування поїздів. Тариф від Вовчанська у Білорусь збільшився на 8 тис. грн. Це 50%. Ви його вже підняли один раз, що ви тепер хочете!?» - заявив Віталій Вергірський.

«Ми пропонуємо органам влади запровадити мораторій на будь-яке підвищення тарифів до створення незалежного органу - Національної комісії регулювання транспорту. Якраз у Міністерства інфраструктури буде гарний стимул сприяти створенню такого органу», - заявив голова Федерації металургів Сергій Біленький.

«Торік українська металургія, ГМК не дорахувалися 7% виробництва руди. У другому півріччі 2016 року виробництво сталі виявилося меншим, аніж у першому півріччі, на 600 тис. тонн. Це негативна тенденція через те, що у підприємств немає ліквідності, немає ресурсів для модернізації. Найпростіше монополістові. Можна підняти ціни на 25% і профінансувати інвестпрограму на 27 млрд грн. На жаль, жодна компанія на ринку цього зробити не може. «Метінвест» цього теж зробити не може. Тому, якщо ви візьмете з нас ці гроші, то ми просто менше проінвестуємо в екологічні та інші проекти», - заявив Сергій Скорбун, начальник відділу маркетингу дирекції з логістики та закупівель холдингу «Метінвест».

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«Тарифи на залізничні перевезення в Україні одні з найдорожчих. В інших країнах немає таких тарифів за подачу, диспетчерів, залізничні станції, за зачистку. Ми повинні говорити не про ще більше підвищення тарифу, не про прибутковість залізниці, а про покращення якості роботи УЗ. Скільки є у світі залізничних компаній, які є прибутковими? Починаючи з польських, усі неприбуткові традиційно. На залізницю дивляться не як на джерело прибутку, а як на інфраструктуру для роботи економіки», - пояснив Мігель Машаду, голова Асоціації «Укрцемент».

Проти підвищення тарифів «Укрзалізниці» виступили і представники інших підприємств аграрної, металургійної, хімічної та будівельної галузей.

Нагадаємо, в кінці минулого року Міністерство інфраструктури України схвалило фінансовий план «Укрзалізниці» на 2017 рік, який передбачає підвищення вантажних тарифів на 25%, а пасажирських - на 35%. В даний час проект наказу про підвищення тарифів проходить процедуру громадського обговорення.