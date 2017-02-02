Після 55 років закритого неба: American Airlines відкрила офіс на Кубі

Американська авіакомпанія American Airlines відкрила свій перший офіс на Кубі. Офіс розташований в будівлі бізнес-центру в гаванському районі Мірамар.

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На церемонії відкриття були присутні посол США в Гавані Джеффрі Де Лаурентіс і кілька топ-менеджерів American Airlines, повідомляє RNS з посиланням на Nuevo Herald.

Регулярне повітряне сполучення між Кубою і США було зупинено 55 років тому і відновлено у вересні 2016 року. American Airlines стала третьою американською авіакомпанією, яка відновила польоти на Кубу після відновлення авіасполучення, відзначає видання.

Нагадаємо, президент США Барак Обама відвідав Кубу в березні минулого року. Це був перший візит американського президента з 1928 року. Про перезавантаження відносин з Гаваною Барак Обама оголосив ще в грудні 2014 року. У 2015 році між країнами було відновлено комерційне авіасполучення. У столицях заробили посольства США та Куби.