Після 55 років закритого неба: American Airlines відкрила офіс на Кубі
American Airlines стала третьою американською авіакомпанією, яка відновила польоти на Кубу після відновлення авіасполучення.
Американська авіакомпанія American Airlines відкрила свій перший офіс на Кубі. Офіс розташований в будівлі бізнес-центру в гаванському районі Мірамар.
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На церемонії відкриття були присутні посол США в Гавані Джеффрі Де Лаурентіс і кілька топ-менеджерів American Airlines, повідомляє RNS з посиланням на Nuevo Herald.
Регулярне повітряне сполучення між Кубою і США було зупинено 55 років тому і відновлено у вересні 2016 року. American Airlines стала третьою американською авіакомпанією, яка відновила польоти на Кубу після відновлення авіасполучення, відзначає видання.
Нагадаємо, президент США Барак Обама відвідав Кубу в березні минулого року. Це був перший візит американського президента з 1928 року. Про перезавантаження відносин з Гаваною Барак Обама оголосив ще в грудні 2014 року. У 2015 році між країнами було відновлено комерційне авіасполучення. У столицях заробили посольства США та Куби.