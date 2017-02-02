Продаж нових легкових автомобілів в Україні зріс на 50%

Продаж нових легкових автомобілів в Україні в січні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 51% - до 4,8 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

Читайте такожВ Україні на 62% зріс продаж нових комерційних автоПредставники асоціації зазначили, що 2016 рік починався зростанням, тоді січневий ринок нових легкових авто зріс на 23%.

Згідно з даними "Укравтопрому", лідером за обсягом продажів минулого місяця стала Toyota. Січневі продажі цього бренду в Україні становили 495 нових легкових авто, що на 63% більше за торішній результат січня.

Другу позицію на ринку зайняв французький бренд Renault. За підсумками січня було продано 485 автомобілів цього бренду, що на 86% більше за торішній показник.

Третьою маркою за популярністю в українців минулого місяця став Volkswagen. Продаж автомобілів цієї марки зріс у два рази - до 443 одиниць.

Як повідомляв УНІАН, продаж нових легкових автомобілів в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 41% - до 65,5 тис. одиниць. За прогнозами експертів, у 2017 році продаж в цьому сегменті авторинку зросте на 32-38%.