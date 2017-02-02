Сервіс таксі Uber почав роботу в Одесі

Міжнародний онлайн-сервіс для замовлення таксі Uber, дозволяє викликати машину, відслідковувати її переміщення та оплачувати замовлення банківською карткою, з 2 лютого почав працювати в Одесі.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням компанії, вартість подачі авто складе 5 гривень, тариф за 1 км - 4,50 гривні, а мінімальна вартість поїздки - 14 гривень. Користувачі сервісу зможуть оплатити поїздку як безготівковим розрахунком, так і за допомогою готівки.

"Одеса стала другим містом України, де був запущений сервіс Uber. З моменту запуску Uber в Києві в червні минулого року майже 300 000 киян скористалися сервісом. Uber в Україні демонструє рекордні темпи зростання в регіоні Європа, Близький Схід і Африка", - додали в компанії.

Читайте такожUber запустив безпілотні таксі в США

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Uber змінив керівника українського офісу компанії. Новим главою Uber в Україні замість Аркадія Вершебенюка, який обіймав дану посаду з 2015 року і займався запуском сервісу в Україні, став Олексій Стах.

Uber почав роботу в Україні 30 липня 2016 року. Сервіс дозволяє за допомогою смартфона викликати машину, відслідковувати її переміщення та оплачувати замовлення банківською картою. Першим містом для запуску сервісу став Київ. Сервіс для замовлення таксі Uber вже працює більш ніж в 75 країнах і 500 містах по всьому світу.