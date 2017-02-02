У Києві запустять два нових автобусних маршрути

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Ми робимо все, щоби Київ був сучасним і комфортним містом, яким зручно пересуватися – і значну роль у цьому відіграє громадський транспорт. Минулого року ми значно оновили рухомий склад комунального транспорту столиці. Зокрема, капітально відремонтували 260 одиниць рухомого складу. Закупили 61 тролейбус і 11 нових сучасних трамваїв із низьким рівнем підлоги. А також придбали 50 автобусів, які сьогодні тут оглянули, – наголосив Віталій Кличко. – Вже за тиждень вони почнуть курсувати на маршрутах у столиці – новими автобусами підсилять існуючий рухомий склад, а на трьох маршрутах його повністю оновлять. Таким чином, скоротиться й інтервал руху столичних автобусів», – розповів міський голова.

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Мер столиці зазначив, що за результатами тендеру були закуплені 50 автобусів МАЗ, які відповідають всім сучасним українським і європейським стандартам і нормам.

«Ці автобуси мають низьку підлогу, пристосовану для людей із особливими потребами, облаштовані кондиціонерами, екологічний стан відповідає cтандартам EURO-5», – зауважив мер.

Віталій Кличко підкреслив, що закупівля нових автобусів дозволить також відкрити нові магістральні маршрути № 118 «ст. м. Чернігівська – ст. м. Політехнічний інститут», та № 119 «вул. Смолича – Контрактова площа».

«Столична влада оновлює громадський транспорт у столиці, щоби він став гарною альтернативою приватним перевізникам, які сьогодні підвищують тарифи на проїзд. І ми не тільки закуповуємо новий транспорт, а й відкриваємо два нових маршрути за рекомендацією Світового банку, разом із яким розробили нову транспортну схему міста», – зазначив мер столиці.

Віталій Кличко також зауважив, що в липні 2015 року була створена спецстанція техобслуговування, яка працює над відновленням автобусного парку.