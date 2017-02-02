"Укрзалізниця" запустила додаток для продажу квитків через смартфони - Балчун

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" сьогодні, 2 лютого, запустила додаток для продажу квитків на поїзди через смартфони.

Про це на прес-конференції повідомив голова компанії Войцех Балчун.

"Ми раніше говорили про запуск програми для продажу квитків. Як раз сьогодні програма почала працювати", - сказав він.

Балчун уточнив, що компанія поки запустила цей мобільний додаток на базі операційної системи Аndroid, але незабаром ця послуга стане доступна власникам мобільних пристроїв, які функціонують на базі операційної системи iOS.

Він повідомив, що користувачі можуть завантажити цей мобільний додаток Google Play на своїх смартфонах і планшетах.

"Ми хочемо комплексно змінити застарілі стандарти в обслуговуванні пасажирів, щоб вони змогли відчути, що "Укрзалізниця" працює для клієнта. Крім розробки і впровадження мобільних сервісів, ми фокусуємося також на придбання нових пасажирських вагонів, зміну їх дизайну, оновлення постільної білизни, прагнемо надавати послуги нової якості", - зазначив голова правління компанії.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" планувала запустити мобільний додаток, що дозволяє здійснювати покупку квитків за допомогою смартфона, до кінця 2016 року.

У листопаді минулого року "Укрзалізниця" запровадила мобільну версію сайту з продажу залізничних квитків.

В цьому році компанія анонсувала плани до кінця 2017 року обладнати залізничні вокзали терміналами самообслуговування з продажу квитків на потяги.