Балчун має намір очолювати "Укрзалізницю" до завершення контракту в травні 2017 року

Глава акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцех Балчун не має наміру звільнятися з посади і має намір очолювати компанію до закінчення терміну його контракту, який розрахований до травня 2017 року.

Про це він заявив на прес-конференції.

"В моїй ситуації є два варіанти - уряд завжди мене може звільнити з роботи, навіть під час дії контракту. І також я можу розірвати цей контракт. Контракт у мене до травня", - сказав він.

На питання, чи готовий він сам піти у відставку, Балчун відповів: "Навіщо?"

При цьому глава "Укрзалізниці" відмовився відповідати на питання про те, чи планує продовжити контракт після його завершення. "Я не хочу це коментувати", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що через розбіжності щодо "Укрзалізниці" з головою компанії Балчуном один з них повинен буде піти.

"Хтось буде новий – або міністр, або голова "Укрзалізниці", – сказав міністр.

З кінця 2016 року Омелян неодноразово звинувачував призначеного в квітні 2016 року на посаду голови "Укрзалізниці" поляка Войцеха Балчуна в непрофесіоналізмі і повільному реформування компанії. В ході засідання уряду 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія з приводу проблемних питань реформування "Укрзалізниці" та її керівника Войцеха Балчуна. В той день Омелян передав Гройсману пакет документів, що свідчать про неефективну роботу Балчуна, а також зібрані міністерством факти корупції на підприємстві.