Учасники ринку проти підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення і виступають за створення держрегулятора у транспортній сфері

Таку думку висловили учасники ринку вантажних перевезень під час дискусії під егідою Державної регуляторної служби.

Зокрема, гендиректор Центрального гірничо-збагачувального комбінату, який входить у гірничо-металургійну групу «Метінвест», Дмитро Шевчик зазначив, що пропоноване «Укрзалізницею» підвищення тарифів на 25% потребує додаткових витрат його підприємства у розмірі 340 млн грн., які не передбачені в бізнес-плані на 2017 рік.

Він також наголосив, що перед тим, як ініціювати підвищення залізничних тарифів, «Укрзалізниця» повинна оприлюднити проект фінансового плану на поточний рік і обгрунтувати необхідність перегляду тарифів.

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Директор із логістики енергетичного холдингу «ДТЕК» Орест Логунов зазначив, що «Укрзалізниця» за останні 10 років не інвестувала достатньо коштів в оновлення рухомого складу, тому ініційоване підвищення тарифів на перевезення необгрунтоване. «Позиція шахтарів - заморозити підвищення тарифів, створити незалежний орган, а потім прийняти виважене рішення», - сказав Логунов.

На думку президента об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександра Каленкова, підвищення тарифів можливе лише після підвищення ефективності та прозорості роботи «Укрзалізниці», а також після створення державного регулятора - Національної комісії з регулювання сфери транспорту, яка візьме на себе функції тарифоутворення, в тому числі й на залізниці.

«Має бути створений незалежний регулятор, аби ухвалювати незаангажовані рішення», - вважає Каленков.

При цьому він наголосив: якщо до ринку не прислухаються і підвищать тарифи, то гірничо-металургійний комплекс втратить щонайменше 30 тис. працівників через необхідність скорочувати витрати.

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Голова асоціації «Укрцемент» Мігель Машаду зазначив, що «Укрзалізниця» повинна стати ефективним підприємством за рахунок власних резервів.

«Важливо змінити «Укрзалізницю» і створити ефективне підприємство не за рахунок споживачів її послуг, а за рахунок внутрішніх резервів», - сказав він.

Віце-президент асоціації «Скло України» Володимир Цвєтов зазначив, що підприємства галузі були змушені оптимізувати свої витрати ще 2013 року у зв'язку з економічною ситуацією в країні й переважно перейшли на послуги автотранспорту, відмовившись від дорогих залізничних перевезень.

«Нумо обговорювати не зростання тарифів, а отримання грошей з інших джерел. Я виступаю за мораторій на зростання тарифів», - сказав Цвєтов.

У свою чергу, президент «Укркондпрому» Олександр Балдинюк зазначив, що можливе підвищення вантажних тарифів призведе до втрати частини експорту та до збільшення собівартості продукції на 2,5-3%.

При цьому гендиректор Маріупольського меткомбінату імені Ілліча Юрій Зінченко висловив думку, що зростання тарифів можливе лише за умови, що «Укрзалізниця» спрямує всі кошти від їх підвищення на модернізацію та оновлення дефіцитного рухомого складу.

«Торік забезпечення вагонами у нас було на рівні 15-17% від реальних потреб», - сказав він.

За словами Зінченка, Україна знижує обсяги виробництва сталі і через щорічні необгрунтовані підвищення тарифів «Укрзалізниці».

«Нинішнє підвищення робить 10% наших замовлень нерентабельними, і, щоби не залазити в збитки, ми змушені будемо відмовитися від них. А 10% замовлень тільки для комбінату імені Ілліча - це 1,4 млн тонн вантажів, які також втратить «Укразалізниця», - сказав Зінченко. Він додав, що необхідно відкликати наказ про зростання вантажних тарифів до того моменту, поки не буде створено незалежний регулятор тарифоутворення у транспортній сфері.

У свою чергу, голова правління «Укрзалізниці» Войцех Балчун зазначив, що необхідність підвищення вантажних тарифів зумовлена зростанням акцизу на пальне, земельного податку, вартості електроенергії, а також необхідністю оновлення рухомого складу, знос якого сягнув критичних масштабів.

«Ми знаємо про всі наші «патології» у компанії, але нам потрібно мати умови для реалізації інвестицій та реструктуризації боргів», - сказав Балчун.

Він також зазначив, що від підвищення тарифів «Укрзалізниця» розраховує отримати додатково 10 млрд грн., які направить на оновлення рухомого складу, зокрема, на закупівлю близько 9 тис. вагонів.

«Ми хочемо відкрити окремий рахунок, на який будемо перераховувати всі кошти, виручені від підвищення тарифу, і будемо звітувати за всі витрачені кошти перед бізнесом», - запевнив Балчун.

Керівник «Укрзалізниці» також запропонував бізнесу підписати угоду про довготермінову цінову політику в компанії, «аби ринок мав можливість планувати».

Разом із тим, найбільший акціонер швейцарської компанії Ferrexpo з гірничорудними активами в Україні Костянтин Жеваго наголосив, що «Укрзалізниця» повинна стати прозорою компанією і розкрити структуру формування залізничних тарифів.

«Ми повинні побачити структуру собівартості тарифу, яку «Укрзалізниця» не розкриває. Це не європейська практика, якщо не назвати це повним свавіллям. Це те, що не дає нам розібратися в цьому темному болоті», - сказав він.

При цьому Жеваго акцентував увагу на проблемі корупції в «Укрзалізниці» і погану комунікацію компанії з учасниками ринку.

«Ми (Ferrexpo. - УНІАН) купуємо вагон за 27 тисяч доларів. «Укрзалізниця» у той же період - за 30-32 тисячі доларів. Різниця у 3 тисячі доларів на вагоні, множимо на 9 тис. вагонів (які «Укрзалізниця» хоче купити у 2017 році. - УНІАН) - й отримуємо 27 мільйонів доларів різниці», - сказав Жеваго.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року тарифний комітет Міністерства інфраструктури погодив запропоноване в проекті фінансового плану «Укрзалізниці» підвищення тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом у 2017 році на 25%.