Лоукостер Ryanair найближчим часом може оголосити про початок польотів в Україну - представник компанії

Найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair найближчим часом може заявити про початок польотів в Україну.

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Про це польському виданню Fly4free повідомив начальник юридичного департаменту компанії з питань регулювання і законодавства Юліуш Коморек.

"Я думаю, що найближчим часом ми оголосимо щось за цим напрямком. Україна - великий ринок із не дуже привабливою транспортною мережею і непередбачуваною ситуацією на кордоні. Я не можу сказати, ми з'явимося в Україні до кінця зимового сезону чи до наступного літнього сезону", - сказав Коморек, коментуючи інформацію про плани авіакомпанії почати польоти в Україну.

Він також відзначв, що в першу чергу розглядаються рейси з України в Польщу, а також і в інші європейські країни.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що з осені 2017 року з міжнародного аеропорту "Львів" почне польоти нова лоукост-компанія. При цьому він відмовився назвати авіакомпанію, аргументуючи це комерційними домовленостями.

Нагадаємо, що з 2015 року в Україні активно обговорюють заходження на ринок найбільшого лоукостера Європи - авіакомпанії Ryanair. При цьому і керівництво аеропорту "Львів", і представники Міністерства інфраструктури відмовляються відповідати на питання журналістів про переговори з цією авіакомпанією.

Водночас наприкінці 2016 року заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов підтвердив, що деталі переговорів не розголошуються на вимогу Ryanair.