Продажі нових комерційних автомобілів в січні виросли на 74%

Обсяг продажу нових комерційних автомобілів в Україні в січні 2017 року порівняно з січнем 2016 року виріс на 74% і склав 784 авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

Лідером місяця стала марка Renault з обсягом продажів 179 машин. Порівняно з січнем 2016 року попит на нові комерційні автомобілі марки Renault зріс майже у 2,4 рази.

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На другому місці опинилися одразу два автомобільні бренди: італійський Fiat і російський ГАЗ, які продали за 88 автомобілів. При цьому продажі автомобілів Fiat збільшилися на 66%, а ГАЗ - на 11%.

Третє місце дісталося Ford, січневі продажі якого зросли в 4,5 рази - до 81 автомобіля.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому" обсяг продажу нових комерційних автомобілів в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 62% і становить 8,354 тисячі авто.