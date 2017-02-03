В Авдіївці частково відновили мобільний зв'язок

Найбільші українські оператори мобільного зв'язку lifecell, "Київстар", "МТС Україна" (бренд Vodafone) і найбільший оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" заявили про часткове відновлення мобільного зв'язку в місті Авдіївка (Донецька область), опинилася в епіцентрі бойових дій на сході України, повідомили прес-служби компаній.

"Незважаючи на відсутність енергопостачання в Авдіївці, "Київстар" забезпечує мобільним зв'язком місцевих жителів, завдяки двом мобільних станцій, які нам вдалося запустити в роботу від дизель-генераторів. Одна знаходиться в промзоні, на території коксохімічного заводу, інша - безпосередньо в місті", - повідомила УНІАН прес-служба оператора "Київстар".

При цьому, голова "Київстару" Петро Чернишов на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав, що компанія має намір організувати закупівлю продукції першої необхідності.

"Природно, зв'язок – не єдине, що зараз вкрай необхідно нашим співгромадянам. Тому ми організували через наших партнерів – благодійні фонди – закупівлю простих, але таких потрібних речей – питної води і продуктів", - зазначив він.

Технічний директор "МТС Україна" Євген Фрунза зазначив, що оператор "МТС Україна" забезпечує роботу мережі в Авдіївці також за допомогою додаткових джерел живлення.

"Зараз зв'язок є в районі залізничного вокзалу та в центральній частині міста. Робота мережі через перевантаження може бути нестабільною, але у абонентів є можливість зателефонувати", - повідомив він.

У прес-службі оператора lifecell УНІАН уточнили, що з допомогою двох автоматичних телефонних станцій (АТС) оператор забезпечив зв'язком близько 7 тисяч абонентів в північно-західній частині Авдіївки і ближче до центру.

Крім того, директор з корпоративних комунікацій оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" Михайло Шуранов повідомив УНІАН, що станом на 3 лютого в Авдіївці працює єдина АТС на дизель-генераторі, паливо для якої періодично підвозитися.

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"Це дає зв'язок фіксованої телефонії приблизно для 2 тисяч абонентів, що становить близько 65% всіх абонентів, що використовують стаціонарні телефони. Інтернетом теоретично може скористатися 300 абонентів "Укртелекому" за умови, що у них вирішено питання електроживлення їх локальних пристроїв", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Авдіївка Донецької області з 29 січня зазнає масованих ударів російських військ і контрольованих РФ бойовиків на Донбасі, з використанням важкої артилерії, систем "Град" і танків.

30 січня о 23:00 в результаті обстрілу були пошкоджені ЛЕП і припинено електропостачання та водопостачання міста, а також Авдіївського коксохіму і Донецької фільтрувальної станції.

Станом на ранок 3 лютого інтенсивність обстрілів дещо зменшилася, що дозволили рятувальникам і ремонтникам зайнятися відновленням комунальних систем міста, особливо подачею енергопостачання.