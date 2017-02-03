Мінінфраструктури підготувало три поїзди для евакуації понад 3,5 тисяч жителів Авдіївки

Міністерство інфраструктури України спільно з Публічної акціонерної компанією "Укрзалізниця" підготувало три склади електропоїздів для евакуації понад 3,5 тисячі осіб опинилася в епіцентрі бойових дій на сході країни, з Авдіївки в місто Покровськ Донецької області (раніше - Красноармійськ).

Про це повідомили в прес-службі Мінінфраструктури з посиланням на підсумки засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації в Авдіївці, яке відбулося сьогодні у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. У засіданні взяв участь заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Ситуація в Авдіївці залишається складною, так, 2 лютого о 19:15 у результаті обстрілу були знеструмлені пост чергового по станції, всі світлофори та стрілочні переводи. Приміське рух здійснюється тільки до станції Очеретине для забезпечення безпеки пасажирів.

"При отриманні відповідного наказу про евакуацію жителів, приблизно через 3-4 години буде поданий перший состав електропоїзда, місткістю 1200 осіб до станції Красноармійськ, наступний состав електропоїзда буде поданий через 1,5 години (загальна кількість таких составів - 3)", - підкреслюється в повідомленні.

У прес-службі міністерства УНІАН уточнили, що всі три состави електропоїздів, місткістю 1200 чоловік кожен (зі стоячими місцями), курсуватимуть до Покровська.

За даними прес-служби, на сьогоднішній день на ділянці Авдіївка - Чаплине курсує один поїзд. Відправлення поїзда зі станції Авдіївка - 15:40.

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Як повідомляв УНІАН, Авдіївка Донецької області з 29 січня зазнає масованих ударів, однак станом на ранок 3 лютого інтенсивність обстрілів дещо зменшилася, що дозволило рятувальникам і ремонтникам зайнятися відновленням комунальних систем міста, особливо подачею енергопостачання. В ході артилерійських ударів загинули не менше 10 українських військовослужбовців, є втрати серед мирного населення та рятувальників.