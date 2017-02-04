Президент підписав закон про електронну оплату проїзду в пасажирському транспорті

Згідно з повідомленням на сайті Верховної Ради, відповідний закон №4121 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» повернено до парламенту за підписом президента.

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Як наголошується в пояснювальній записці до документа, місцеві органи влади повинні мати повноваження впроваджувати автоматизовані системи оплати проїзду в міському транспорті незалежно від форм власності і самостійно визначати порядок їх функціонування.

Також електронна система оплати проїзду повинна підвищити прибутковість державного транспорту і, як наслідок, привести до скорочення потреби бюджетного фінансування.

Крім того, впровадження електронного квитка сприятиме підвищенню прозорості обліку фактично наданих послуг за перевезення пільгових та інших категорій пасажирів, виключення можливості використання фальшивих проїзних документів, зменшення експлуатаційних витрат перевізників на організацію і контроль збирання виручки.

Як повідомляв УНІАН, за ухвалення законопроекту про запровадження електронної оплати проїзду в міському транспорті 17 січня за основу і в цілому проголосували 265 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Кабінет міністрів України доручив до 2017 року забезпечити міський електротранспорт електронними засобами безготівкової оплати проїзду.

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Раніше виконувач обов'язків заступника мера Дніпра, радник міністра інфраструктури України Яніка Мерило зазначала, що вартість впровадження єдиної автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті у великому українському місті становить близько 10-15 млн євро.

17 листопада 2016 року Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підписав угоду з міською владою Львова про виділення кредиту у розмірі 10 млн євро на впровадження в місті автоматизованої системи оплати проїзду, яка передбачає закупівлю, встановлення та експлуатацію необхідного апаратного та програмного забезпечення, а також електронних карток.

Львівська міська влада зазначала, що впровадження електронного квитка дасть змогу збільшити прибутковість підприємств транспорту на 30-40%.