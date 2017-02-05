Qatar Airways запустила найтриваліший рейс у світі

Перший рейс QR920 покинув Доху в неділю вранці і прибуде в Окленд в понеділок, 07:30 ранку за місцевим часом (18:00 за Гринвічем), передає Російська служба Бі-бі-сі.

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Політ триватиме 16 годин і 20 хвилин - за цей час лайнер перетне 10 часових поясів, 5 країн і в цілому покриє 14 535 км. На зворотному шляху літак буде перебувати в повітрі 17 годин і 30 хвилин.

Це буде найбільш тривалий безперервний комерційний рейс у світі.

Рекорд на найбільш дальній політ залишається у Air India - її рейс з Делі в Сан-Франциско долає 15 298 кілометрів, але на цей політ йде всього 14 з половиною годин.

Наступним рекордсменом може стати авіакомпанія Singapore Airlines, яка збирається відновити прямі польоти в Нью-Йорк в 2018 році. Цей рейс триває близько 19 годин.