Авіакомпанія Bravo Airways припиняє рейси "Одеса-Київ-Одеса" - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в міжнародному аеропорту «Одеса».

За його інформацією, з найближчого вівторка лоукост, що з'єднував Одесу і Київ, припиняє польоти за 499 грн. Чим конкретно зумовлене таке рішення, джерело назвати не змогло.

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«Ці рейси були дуже популярними, квитки на них користувалися великим попитом. Тому, напевно, говорити про збитковість у даному разі немає сенсу», - сказав співрозмовник.

У компанії «Bravo Airways» цю ситуацію поки що не коментують.

Як повідомляв УНІАН, про запуск регулярного авіарейсу, який з 15 липня року з‘єднав Одесу зі столицею, компанія «Bravo Airways оголосила влітку 2016 року. Щоденний переліт обслуговував пасажирський літак Boeing 737.