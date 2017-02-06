Кабмін оприлюднив рішення про скасування держрегулювання у сфері використання вантажних вагонів

Кабінет міністрів України оприлюднив прийняте 1 лютого рішення про скасування державного регулювання у сфері використання залізничного транспорту, а саме - вантажних вагонів.

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Відповідне розпорядження №64 опубліковано на веб-порталі уряду.

«Реалізація такого рішення дозволить уникнути втручання органів державної влади у господарські відносини у сфері залізничного транспорту та створити рівні економічні умови для всіх суб'єктів господарювання», - йдеться в пояснювальній записці до розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, держрегулювання використання залізничного транспорту було введено в квітні 2012 року з формальною метою недопущення зростання транспортних витрат власників вантажів при використанні напіввагонів, що належать держпідприємствам. Разом із тим, схема розподілу вагонів і напіввагонів стала однією з найбільш корупційних на залізниці.