Український "Руслан" врятував Boeing після аварійної посадки, доставивши гігантський двигун у зону вічної мерзлоти (фото, відео)

Літак компанії "Авіалінії Антонова" Ан-124 "Руслан" з бортовим номером UR-82007 успішно виконав доставку двигуна General Electric GE90 для Boeing 777-300ER авіакомпанії Swiss Airlines в аеропорт канадського міста Ікалуїт.

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Про це повідомляє ЦТС.

Рейс був виконаний з швейцарського Цюріха. Ікалуїт знаходиться на березі Північного Льодовитого океану в зоні вічної мерзлоти. На момент приземлення Ан-124 температура тут становила -29 градусів за Цельсієм.

Український транспортний літак доставив двигун, який є найбільшим за габаритами турбовентиляторним авіаційним двигуном.

Доставку в канадський Ікалуїт необхідно було виконати, оскільки раніше Boeing авіакомпанії Swiss Airlines здійснив у місцевому аеропорту аварійну посадку через відмову одного з двигунів.