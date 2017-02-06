На Київщині подешевшав проїзд у деяких маршрутках

На Київщині у Вишневому, Боярці, Вишгороді та Макарові перевізники знизили вартість проїзду в маршрутках. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

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Зокрема, за даними прес-служби, ряд перевізників знизили вартість проїзду в маршрутних таксі до рівня, що передував його здорожчанню в січні.

На ранок понеділка вартість проїзду знизилася на 16 автобусних маршрутах. Зокрема, це відбулось у Вишневому, Боярці, Вишгороді та селищі Макарів.

Також в ОДА заявили, що наразі тривають перемовини з іншими автотранспортними підприємствами щодо обґрунтованості вартості проїзду.

Як повідомлялося, з початку року у приміських маршрутах Київщини ціна зросла в середньому на 40% - до 12-15 грн за поїздку. Збільшилася і вартість проїзду в містах.