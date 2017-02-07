Промисловці звернулися до Гройсмана через анонсоване підвищення залізничних тарифів на 25%

Провідні ділові асоціації та об'єднання наголошують: підвищення призведе до зростання собівартості продукції, зниження її конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, зменшення прибутковості підприємств промислового сектора. Погоджуючись з необхідністю модернізації рухомого складу і залізничних шляхів, ділова громадськість вимагає доопрацювання проекту техніко-економічними розрахунками, прогнозом впливу на виробників і зовнішню торгівлю, планом прозорого використання коштів. Відповідний лист з консолідованою позицією вітчизняних асоціацій УСПП направив Прем'єр-міністру України В. Гройсману.

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Як кажуть в УСПП, намір підвищити тарифи на вантажоперевезення на чверть створює значні ризики для економіки. Мова йде про «вимивання» мільярдів гривень обігових коштів АПК, металургії, машинобудівного сектору і т. д. Так, за підрахунками Аграрного союзу України, левова частка 10,9 млрд. грн. – загальної суми збільшення тарифів – ляже на плечі вітчизняного сільгоспвиробника.

«Зміна умов оподаткування виробника сільгосппродукції у 2016 році «вимило» з сектора як мінімум 25 млрд. гривень. Тепер мова йде ще 8-10 млрд. грн. Це загрожує згортанням виробництва, зниженням обсягів експорту та відповідним зростанням курсу долара», – говорять експерти-аграрії.

За словами президента УСПП, голови Антикризової ради громадських організацій Анатолія Кінаха, для багатьох промисловців залізниця є безальтернативним видом транспорту – до 90% їх продукції перевозиться саме тут. Тому стрімке зростання цін жорстко відіб'ється на їхніх бюджетах, призведе до скорочення виробництва.

«Знос рухомого складу у нас катастрофічний – до 85%. Є певні зрушення у вирішенні цієї проблеми: прийняті відповідні рішення в рамках Національного комітету з промислового розвитку. Підприємці розуміють, що для модернізації залізниці потрібні кошти. Але чому платити за це повинні споживачі послуг вантажоперевезення? Непорушним є закон економіки – спочатку покращена послуга, а в нашому випадку це швидкість, вантажопідйомність, доступність вагонів і т. д., і тільки потім зростання ціни. Додатковим фінансовим тиском з боку монополіста питання не вирішиш, тим більше, що зростання на 30% і 15% тарифів у попередні роки не привело до позитивних змін з вантажоперевезеннями. Необхідно обговорити цю ситуацію з виробниками, експортерами, знайти компромісне рішення», – зазначив він.

Експерти Антикризової ради переконані: реформувати «Укрзалізницю», створювати ефективне сучасне транспортне підприємство необхідно не за рахунок споживачів її послуг, а завдяки професійному менеджменту, співпраці з національними машинобудівниками, залученню інвестицій.

Нагадаємо, нещодавно анонсоване зростання тарифів на залізничні перевезення обговорювалося серед учасників ринку, представників Державної регуляторної служби. Вони виступили проти такого рішення і закликали створити Національну комісію з регулювання сфери транспорту, яка візьме на себе функції тарифоутворення, в тому числі й на залізниці. Тільки після детального вивчення, аналізу обґрунтувань і т. д., промисловці готові повернутися до розгляду питання цін.