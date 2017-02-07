Іран запропонував Україні приєднатися до транспортного коридору Перська затока - Чорне море

Міністерство транспорту Ісламської Республіки Іран запропонував Україні приєднатися до міжнародного транспортного коридору Перська затока - Чорне море.

Як повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України, відповідну пропозицію озвучили представники іранського транспортного відомства в ході візиту в Іран 5-7 лютого делегації Мінінфраструктури та Публічної акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця", яку очолив заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань.

Як підкреслив заступник міністра, дана ініціатива важлива для розвитку транспортного коридору Індія - Іран - Чорне море та дозволить залучити додатковий вантажопотік на Транскаспійському маршруті.

У повідомленні наголошується, що згідно з укладеним у липні 2016 року меморандумом між Міністерством інфраструктури України і Міністерством шляхів і міського розвитку Ірану передбачається, що працівники "Укрзалізниці" можуть побудувати в Ірані 1 тисячу кілометрів залізничних шляхів.

"Пріоритетом співробітництва з Україною розглядаються проекти будівництва залізниці на ділянках Керманшах - Малаер (164,5 кілометри з прокладкою колійної решітки з постановкою на баластний шар, 41 кілометр станційних шляхів, 175,7 кілометра збору та укладання безстикової колії замість інвентарних рейок, 138 комплектів стрілочних переводів на залізобетонних брусах), Рашт - Астара і Тебріз – Міянь", - підкреслюється в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що фахівці регіональної філії "Укрзалізниці" "Придніпровська залізниця" провели інспекційну перевірку на місці реалізації першого проекту, орієнтовна вартість якого складе 2,3 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2016 року в Україні відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння в залізничній галузі між Міністерством інфраструктури України і Міністерством шляхів Ісламської Республіки Іран, у рамках якого іранська сторона запросила Україну взяти участь у будівництві 1000 кілометрів залізничного полотна в Ірані, а також у проектах на 10 мільярдів доларів, виділених Тегераном на модернізацію залізничної інфраструктури та розвиток інтермодальних перевезень.

На даний час транспортна комунікація між країнами Близького Сходу та Європою здійснюється через Туреччину. При цьому недостатня пропускна спроможність залізниці з Ірану до Європи через Туреччину практично унеможливлює її використання для великих вантажів.