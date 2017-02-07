Кабмін оприлюднив новий статут "Укрзалізниці" про пряме підпорядкування уряду

Кабінет міністрів України обнародував новий статут державного залізничного холдингу «Укрзалізниця», що передбачає пряме підпорядкування компанії уряду України і формування нового складу наглядової ради компанії на конкурсній основі. Відповідне розпорядження опубліковано на веб-порталі Кабміну.

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«Відтепер всі рішення щодо управління компанією та її звітності ухвалюватимуться не Міністерством інфраструктури одноосібно, а Кабінетом міністрів, який є колегіальним органом, до складу якого входить і міністр інфраструктури. При цьому Міністерству економічного розвитку і торгівлі надані лише повноваження з підготовки проектів урядових рішень, - йдеться в пояснювальних документах до рішення уряду. - Разом з тим в умовах реформування такої могутньої та складної компанії, як "Укрзалізниця", надзвичайно важливо мінімізувати будь-які ризики суб'єктивізму в ухваленні управлінських і фінансових рішень, а тому зміни до статуту компанії однозначно підвищать ефективність у її роботі. Також буде змінено склад Наглядової ради "Укрзалізниці", до якого на конкурсній основі будуть відібрані та включені незалежні директори, як того вимагають зміни до законодавства».

Згідно з оновленим статутом «Укрзалізниці», компанія є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Серед видів діяльності компанії, а їх більш як 100, перевезення пасажирів і вантажів, підтримка інфраструктури, будівництво залізничної інфраструктури, а також організація суміжних виробництв, включаючи виробництво бетону та металоконструкцій.

«Засновником компанії є держава в особі Кабінету міністрів. Управління корпоративними правами держава здійснює через Кабінет міністрів. Єдиним акціонером компанії є держава в особі Кабінету міністрів, - йдеться в оновленому статуті «Укрзалізниці». - Статутний капітал компанії становить 229 879 115 000 грн, розділений на 229 879 115 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 грн кожна. Статутний капітал може бути збільшений за рішенням вищого органу управління компанією шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткового розміщення акцій. Збільшення статутного капіталу для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом».

Як повідомляв УНІАН, Гройсман на засіданні уряду 25 січня заявив, що Кабінет міністрів України прийняв рішення про підпорядкування державного оператора залізниць компанії «Укрзалізниця» безпосередньо уряду, що дозволить виключити ситуацію перетворення компанії в заручницю особистих відносин і амбіцій чиновників різних рангів.