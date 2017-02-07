Укрзалізниця оцінила збитки від блокади залізничних шляхів на Донбасі

Як повідомили в прес-службі «Укрзалізниці», з 25 січня і станом на сьогодні залишається заблокованим рух тепловоза і 57 порожніх вантажних вагонів на залізничному перегоні Шипилове – Світланове. Крім того, з 2 лютого заблоковано рух маневрового тепловоза на одній з колій перегону Курдюмівка - Бахмут-2.

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«Кожен день простою залізничної техніки завдає залізничній галузі збитків через споживання пально-мастильних матеріалів і припинення процесу перевезень. Сума завданого збитку від дій блокувальників вже досягла 8,4 млн грн», - наголошується в повідомленні.

Крім того, в компанії додали, що на перегоні Шипилове - Світланове невідомі особи пошкодили залізничне полотно, вирізавши 1 метр рейок, у зв'язку з чим компанія закликає активістів розблокувати рух поїздів на двох перегонах на Донбасі і відшкодувати збитки.

Також у прес-службі наголосили, що поширена учасниками акції «Блокада Донбасу» в ЗМІ та соцмережі інформація про наявність зброї, боєприпасів у вагонах поїзда, що курсував на тимчасово непідконтрольну територію України, не відповідає дійсності, оскільки правоохоронні органи не виявили жодних фактів перевезення зброї чи боєприпасів залізничним транспортом через лінію розмежування.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня 2017 року ветерани АТО заблокували залізничну ділянку Луганськ – Попасна в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу, в результаті чого було зупинено рух 12 поїздів.

Після цього заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що ця блокада може призвести до того, що вся Луганська область залишиться без електроенергії. За його словами, цей маршрут – єдина гілка, по якій здійснюється постачання вугілля ТЕС Щастя.

Міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що повне блокування поставок вугілля із зони АТО на теплоелектростанції на підконтрольній території України призведе до обмеження генерації і, як наслідок, віялових відключень електроенергії.

Довідка УНІАН. Перевезення вантажів через лінію розмежування залізничним транспортом здійснюються згідно з тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів і вантажів (товарів) через лінію дотику Луганської і Донецької областей, затвердженим наказом керівника АТО на території цих областей.

Рішення про отримання дозволу перетину, переміщення вантажів через лінію розмежування перевіряється координаційним центром – колегіальним органом, до складу якого входять представники Державної фіскальної служби, Державної прикордонної служби України, Збройних сил України, Національної поліції і Служби безпеки.

Регіональна філія «Укрзалізниці» «Донецька залізниця» на виконання урядового рішення забезпечує навантаження і перевезення енергетичного вугілля на адресу енергогенеруючих компаній України.