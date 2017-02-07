Рада прийняла закон про створення рівних умов для учасників телеком-ринку

За прийняття відповідного законопроекту №4159 «Про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж» проголосували 246 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

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Представляючи відповідний законопроект, голова комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко заявив, що прийняття закону дасть змогу на законодавчому рівні врегулювати відносини між усіма учасниками телеком-ринку, що, своєю чергою, дасть змогу українським операторам поліпшити якість свого інтернет-покриття.

«Головна мета законопроекту – знайти баланс між телеком-операторами, власниками об'єктів інфраструктури різних форм власності і, що найголовніше, кінцевими споживачами. Кожен українець у кожній точці України повинен мати право доступу до якісного швидкісного інтернету. Прийняття цього законопроекту дасть змогу запровадити єдині правила для всієї галузі на території всієї України», - зазначив Данченко.

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У пояснювальній записці зазначалося, що на сьогодні вартість доступу до інфраструктури завищено, її власники нерідко змушують операторів і провайдерів оплачувати зайві статті витрат, наприклад витрати на ремонт будинків, під'їздів.

Крім того, власники інфраструктури встановлюють ціни для кожного окремо взятого оператора на власний розсуд, а деяким і зовсім необґрунтовано відмовляють у доступі до інфраструктури.

Таким чином, законопроект №4159 покликаний визначити повноваження державних органів, права і обов'язки власників інфраструктури та затвердити чіткі методики визначення плати за надані послуги.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня 2016 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №4159 «Про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж».

Прийняття цього законопроекту підтримували асоціації «Телекомунікаційна палата України» і «Телас», громадська рада Нацкомісії з регулювання зв'язку та інформатизації, громадська рада Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації і низка українських операторів телекомунікацій.