В Україні може подорожчати автомобільний газ - експерти

Про це пише Бізнес-портал UAprom в статті від 7 лютого "Автомобільний газ скоро стане розкішшю".

Як повідомляє видання з посиланням на Асоціацію скрапленого газу, з листопада 2016 року Службою безпеки України спільно з Державною фіскальною службою і її підрозділами, зокрема Енергетичної митницею, почалося блокування імпорту зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ) українських компаній-імпортерів, які забезпечують 40% імпорту цього виду палива.

З того часу регіональні пости енергомитниці вибірково затримують партії імпортного скрапленого газу та здійснюють відбір проб.

Як пояснив Бізнес-порталу UAprom аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко, в звичайних умовах відбір проби і її аналіз проводиться за 15 хвилин, максимум близько години, але в нинішній ситуації видача необхідних документів розтягується на тижні.

Всього на кінець січня, за даними Сіренко, були заблоковані 4,5 тис. Т ЗВГ, які належать «Укргазпетролеуму», «Род-Ніку», «СВГ-Плюс» ( «Автотранс»), компаніям «Надія» та «паралель».

Формальним приводом для перевірок стали антитерористичні заходи - зокрема, партії зрідженого газу затримуються для аналізу на предмет змісту сильнодіючих і отруйних речовин, відзначає Бізнес-портал UAprom. Однак, як констатує видання, «фахівці вважають, що справжні причини блокування ЗВГ відрізняються від тих, що озвучені офіційно. Справа в тому, що з подібною ситуацією із затримкою оформлення газу на митниці під надуманими приводами ринок уже стикався».

Бізнес-портал наводить слова заступника директора консалтингової компанії "А-95" Артема Куюна про те, що обов'язкова вимога відбору проб з імпортних поставок зрідженого газу вже практикувалося митною службою - в 2012-2013 рр. «Ринок відверто переживає, що «пахне» схемами Курченко», - прокоментував виданню ситуацію Сіренко.

За словами А.Куюна, в 2012-2013 рр. дії контролюючих органів призвели до подорожчання газового палива на $ 100-150 / т і збереженню стабільно високих цін протягом тривалого часу. Це призвело до того, що багато водіїв відмовилися від використання автогазу. «У 2013 р - єдиний раз за останні 12 років! - Було зафіксовано падіння (на 6%) споживання скрапленого газу автомобілістами », - пише Бізнес-портал.

За даними UPECO, за підсумками 2016 року в загальній структурі поставок на газ, придбаний за кордоном, доводилося близько 73%, або 1,07 млн. Т. У минулому році український ринок скрапленого газу (без включеного Криму та непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей) виріс на 32,2% - до 1,47 млн. т. у результаті в загальному балансі українського ринку світлих нафтопродуктів частка скрапленого газу зросла з 13% до 15,3%. При цьому, за розрахунками UPECO, близько 90% обсягу цього виду палива було використано саме в якості моторного палива.

«Так що якщо ринок газового палива почне лихоманити, наслідки будуть помітні не тільки експертного співтовариства або невеликого співтовариства автолюбителів. Кількість водіїв, яким доведеться скоротити кількість поїздок або взагалі відмовитися від використання транспорту на дорогому газі, стане вже соціально-економічною проблемою », - констатує Бізнес-портал UAprom.