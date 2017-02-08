Аеропорт "Одеса" після негоди відновив прийом і відправлення літаків

Як повідомили УНІАН в аеропорту, о 4:10 було скасовано виліт літака до Тель-Авіва (Ізраїль) і з Одеси до Києва (Бориспіль), запланований на 7.00. При цьому о 10:00 з 50-хвилинним запізненням прибув борт зі Стамбула (Туреччина) і з запізненням приблизно у півтори години о 8:56 вилетів літак з Одеси до Києва. За попередніми даними, наступні рейси відбудуться за графіком.

Читайте такожНа Одещині через негоду продовжує діяти заборона на рух авто

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого у зв'язку зі складними метеоумовами в міжнародному аеропорту «Одеса» із запланованих на прибуття 17 літаків прибули лише п'ять, з яких два - з Тель-Авіва (Ізраїль) і з Києва («Жуляни») - до 8:00. Вилетіли з Одеси тільки два ранкових борти.

Аеропорт працював у складних погодних умовах: крижаний дощ, що супроводжується зниженням температури повітря нижче нуля градусів. Це призвело до заледеніння.

Аеродромне покриття, злітна смуга, перон, руліжні доріжки безперервно очищалися від криги з використанням очисної техніки і реагентів.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також з країнами Західної Європи, Азії, Африки.