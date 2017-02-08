Посол України в ЄС повідомив, коли може бути розблоковано угоду про "відкрите небо"

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН.

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«Як відомо, на перспективу підписання угоди про спільний авіаційний простір впливає територіальний спір між Іспанією та Великою Британією з приводу Гібралтару. Але зараз вже є окремі ознаки, які свідчать про можливість досягнення компромісу», - сказав він.

Точицький нагадав, що на початку грудня минулого року Рада ЄС погодила позицію щодо оновленого мандату Європейського агентства з питань авіаційної безпеки. «Цей мандат був погоджений як Іспанією, так і Великою Британією. Ми тримаємо це питання під особливим контролем. Адже йдеться про реальні переваги, які будуть відчутними для наших громадян: будуть зменшені ціни на авіаквитки, буде розширена мережа авіасполучень, сподіваюсь, що і якість послуг підвищиться», - деталізував український дипломат.

Точицький наголосив, що Київ продовжує працювати з цього питання як з офіційним Брюсселем, так і з Лондоном та Мадридом, і не лише на рівні МЗС. «Тому я оптимістично дивлюся на це питання і розраховую, що у 2017 році ЄС нарешті зможе розблокувати підписання угоди», - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, Україна впродовж декількох років веде переговори з ЄС про спільний авіаційний простір, який би дав змогу українським і європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі Євросоюзу й України. Проте підписання угоди є неможливим без вирішення спору між Великою Британією і Іспанією щодо Гібралтару, який актуалізувався після референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу.

Україна не має права самостійно приймати будь-які односторонні рішення в даному напрямі. Питання визначення Гібралтару обговорюється європейською і українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угоду було парафовано ще в 2013 році.