Верховний суд підтримав "Укрзалізницю" - Дубневич

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова парламентського комітету Ярослав Дубневич.

«Верховний суд України щойно підтримав позицію ПАТ «Укрзалізниця» в її проблемному питанні з ДП «Донецька залізниця». «Укрзалізниця» не може бути автоматично правонаступницею ДП «Донецька залізниця» -- в тому числі, в частині зобов’язань останньої. Таким чином, на найвищому рівні поставлено крапку в неправосудних рішеннях щодо ПАТ «УЗ»», - написав парламентар.

За його словами, «Укразалізниця» врешті здобула підтримку у своїй позиції: без інвентаризації майна, затвердження передавальних актів та внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ДП «Донецька залізниця» правонаступництво не може відбутись.

«Сподіваюсь, що сьогоднішній приклад – демонстрація того, що торжество правосуддя в країні існує, - зазначив Дубневич.- Нарешті, на «Укрзалізниці» ділки припинять заробляти кошти».

Голова парламентського Комітету висловив сподівання, що кошти, які завдяки ухваленому документу можуть бути збережені на рахунках ПАТ «Укрзалізниця», будуть витрачені з користю для підприємства: дозволять суттєво оновити рухомий склад і дорожню інфраструктуру, закупити вагони, відремонтувати залізничні шляхи.

Нагадаємо, що 20 грудня минулого року Верховна Рада підтримала законопроект № 5428, який передбачає тимчасове – до завершення АТО – недопущення примусового стягнення на активи ПАТ «Укрзалізниця» за зобов’язаннями підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене на не підконтрольній Україні території АТО (передусім – ДП «Донецька залізниця»).