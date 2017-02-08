В Авдіївці повністю відновили мобільний зв'язок

Українські оператори мобільного зв'язку "Київстар", "МТС Україна" (бренд Vodafone), lifecell і найбільший оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" заявили про повне відновлення мобільного зв'язку в місті Авдіївка (Донецька область), опинилася в епіцентрі бойових дій на сході України, повідомили прес-служби компаній.

"Мережа "Київстар" в Авдіївці працює в штатному режимі. Коли в місті були складності з електроенергією, наші фахівці забезпечували місцевим жителям доступ до мобільного зв'язку, запустивши три базові станції, які працювали від дизель-генераторів", - повідомила УНІАН прес-служба "Київстару".

У компанії "МТС Україна" зазначили, що станом на 8 лютого зв'язок оператора працює в штатному режимі, а обсяг дзвінків відновився до звичайного рівня. У прес-службі lifecell також підтвердили інформацію про відновлення мобільного зв'язку.

Крім того, під час відключення зв'язку оператори "Київстар" і "МТС Україна" нарахували на мобільні рахунки своїм абонентам в Авдіївці відповідно за 100 і 50 гривень для можливості мобільного спілкування. У свою чергу lifecell нарахував своїм користувачам за 100 хвилин для дзвінків по Україні на мережі інших операторів та номери фіксованого зв'язку до 6 лютого.

Директор з корпоративних комунікацій оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" Михайло Шуранов повідомив УНІАН, що фіксований зв'язок і інтернет були відновлені в повному обсязі відразу ж після відновлення енергопостачання 6 лютого.

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"6 лютого зв'язок в повному обсязі відновлено для всіх абонентів міста (всього близько 3 тисяч), а також для 1,2 тисячі абонентів, які користуються інтернетом", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про повне відновлення енергопостачання Авдіївка (Донецька область), опинилася в епіцентрі бойових дій на сході України, незважаючи на те, що всі необхідні роботи велися під постійними обстрілами з боку бойовиків.

3 лютого українські оператори мобільного зв'язку lifecell, "Київстар", "МТС Україна" (бренд Vodafone) і найбільший оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" заявили про часткове відновлення мобільного зв'язку в районах Авдіївки. Зв'язок підтримувалася з допомогою мобільних станцій, які працювали від дизель-генераторів.