У Кабміні знайшли ще одне джерело фінансування будівництва доріг

Кабінет міністрів України пропонує спрямувати кошти, які можуть вивільнитися від реструктуризації облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що проводиться Національним банком України і Міністерством фінансів, на будівництво доріг.

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Як повідомили в прес-службі уряду, відповідних домовленостей було досягнуто під час наради в уряді за участю очільника уряду Володимира Гройсмана, голови НБУ Валерії Гонтаревої і керівництва дорожніх держхолдингів.

Зокрема, під час засідання керівник уряду зазначив, що реструктуризація (репрофайлінг) ОВДП дасть змогу заощадити близько 15 млрд грн, які можна спрямувати як додаткове фінансування на дороги. Це, на його думку, дасть змогу у 2,5 рази збільшити бюджет дорожніх робіт порівняно з 2016 роком.

При цьому Гройсман наголосив, що глава держави - Петро Порошенко - повністю поділяє цю пропозицію, оскільки будівництво доріг є одним з ключових пріоритетів.

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«Орієнтовна сума з урахуванням ресурсу від репрофайлінга становитиме близько 35 млрд грн, - цитує прес-служба Гройсмана. - Це відчутний обсяг для країни. Головне - логістика».

Він нагадав, що сьогодні є три ключових джерела фінансування всіх дорожніх робіт - держбюджет, кошти міжнародних фінансових організацій і внутрішні джерела.

«Система готова до масштабного будівництва доріг, розпочато відродження автодорожнього господарства, підготовлено проектну документацію, підготовлено техніку і матеріали. Питання доріг має дуже важливе значення. З'єднання торговельних коридорів з морськими портами дасть змогу відігравати істотну роль у переміщенні товарів», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України обговорює з Міністерством фінансів питання перепрофілювання облігацій внутрішньої державної позики, які перебувають у портфелі НБУ. Їх сума становить близько 383 млрд грн.

Цей процес спрямовано на зниження навантаження на держбюджет за рахунок зміни термінів погашення та обслуговування ОВДП у портфелі НБУ, а також сприятиме проведенню виваженої фіскальної політики й ефективного режиму інфляційного таргетування.

Репрофайлінг передбачає обмін існуючих паперів на нові, їх дохідність буде прив'язана до рівня інфляції.