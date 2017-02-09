Центральну Адміністрацію морпортів з Одеси до Києва перенесуть до 1 березня

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на зустрічі з журналістами.

Читайте такожМінінфраструктури має намір двічі на 30% знизити збори в морпортах

"Щодо реформи АМПУ до кінця лютого буде бачення, до 1 березня вони повернуться до Києва фізично", - повідомив Омелян.

Він також підкреслив, що адміністративний персонал АМПУ має бути істотно скорочений.

"Ми виходимо з того, що всі технічні підрозділи, які працюють у портах, повинні залишатися на місці, а адміністративний апарат АМПУ має бути істотно скорочений і переміщений до Києва, роботи тут більше ніж вистачає", - підкреслив міністр.

Крім того, глава Мінінфраструктури зазначив, що в реформі морської галузі та реорганізації Адміністрації морпортів новопризначеному виконувачу обов'язків голови АМПУ Райвісу Вецкагансу нададуть допомогу висококваліфіковані фахівці з Канади, Нідерландів і США.

"Я вважаю, що з такою командою можна зробити результат. Коли він (голова АМПУ - УНІАН) в Одесі, це неефективно, він просто мотається між Одесою і Києвом", - підкреслив Омелян.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури ініціювало початок комплексної реформи морської галузі, ключовим аспектом якої є реорганізація АМПУ, зміна керівництва підприємства, а також створення Морської адміністрації, яка візьме на себе всі завдання АМПУ. Зокрема, в ході реформиміністерство хоче скоротити чисельність і необгрунтовано високі зарплати адміністративного персоналу підприємства, а також перенести центральне управління АМПУ з Одеси до Києва з метою відновлення на підприємстві державного контролю.

У свою чергу, АМПУ заявила про недоцільність переїзду центрального управління підприємства з Одеси до Києва, оскільки більш як 80% основних фондів підприємства розташовані у Одеському та прилеглих регіонах.

12 січня міністр інфраструктури Володимир Омелян представив колективу АМПУ громадянина Латвії Райвіса Вецкаганса як виконувача обов'язків голови підприємства.