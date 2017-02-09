Мінінфраструктури хоче ввести річковий збір на рівні до $1,5 з тонни

Єдиний річковий збір із суден, що його планує ввести Міністерство інфраструктури України з метою спрощення організації судноплавства, має бути на рівні 1-1,5 долара за тонну вантажу.

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Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на зустрічі з журналістами.

«Україні для поглиблення Дніпра, ремонту шлюзів... необхідно залучати кредити, а для цього потрібно мати гарантовані надходження. Ми розраховуємо зафіксувати в законі (законопроект «Про внутрішній водний транспорт» – УНІАН) факт річкового збору в середньому на рівні 1-1,5 долара за тонну», - сказав Омелян.

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При цьому міністр уточнив, що якщо буде збільшено тоннаж вантажопотоку, то річковий збір може бути знижений.

Як повідомляв УНІАН, підготовлений Міністерством інфраструктури законопроект «Про внутрішній водний транспорт» було оприлюднено на сайті Мінінфраструктури в травні 2015 року. Документ передбачає створення Адміністрації внутрішніх водних шляхів України, яка крім утримання водних шляхів займатиметься утриманням і ефективним використанням стратегічних об'єктів внутрішнього водного транспорту. Крім того, передбачається введення єдиного цільового річкового збору і скасування низки інших зборів з метою спрощення організації судноплавства по внутрішніх водних шляхах країни, а також відкриття річки для невійськових суден під іноземним прапором.