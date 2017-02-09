Порошенко запросив греків будувати дороги в Україні

Президент України Петро Порошенко запросив грецькі компанії взяти участь у будівництві доріг в Україні. Про це глава держави сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом.

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«Ми обговорили питання посилення співпраці, зокрема у сфері дорожнього будівництва за участю грецьких компаній», - сказав Порошенко.

У свою чергу керівник уряду Греції наголосив, що поряд з дорожніми роботами Греція також зацікавлена у співпраці в сферах будівництва і туризму.

«Ми також обговорили питання співпраці в будівельній галузі і туризмі», - сказав Ципрас.

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Як повідомляв УНІАН, будівництво доріг в Україні є одним із пріоритетів роботи влади в 2017 році. За розрахунками уряду, поліпшення якості доріг дасть змогу не тільки розширити транспортні можливості країни, а й посилити економічне зростання, яке намітилося. Бюджет розвитку дорожнього господарства цього року заплановано на рівні 35 млрд грн.

Раніше очільник уряду Греції вже провів зустріч з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Сторони домовилися відновити роботу міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва, припинену через економічну кризу, що вибухнула в Греції. Робота міжурядової комісії дасть змогу знайти точки зростання взаємної торгівлі та співробітництва в інших сферах, що становлять інтерес для обох держав.

8-9 лютого в Україні з офіційним візитом перебуває керівник уряду Греції Алексіс Ципрас. Сьогодні, 9 лютого, в Києві також відбудеться українсько-грецький діловий форум.