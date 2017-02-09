Міністр інфраструктури планує отримати посаду голови Фіскальної служби - ЗМІ

Про це пише Апостроф з посиланням на джерела в Блоці Петра Порошенка.

ЗМІ зазначають, що за підтримки впливових пропрезидентських депутатів Омелян шукає альтернативну посаду на вищому рівні, щоб відігратися за міністерські провали. При цьому, віддати крісло керівника Омеляну в БПП поки не готові, незважаючи на високу підтримку, а також конфлікт головного податківця Романа Насірова з міністром фінансів Олександром Данилюком.

Разом з тим, члени парламентської фракції БПП висловили думку, що Омеляну не вистачає досвіду успішної діяльності на вищому рівні. Його кар'єра проходила на других ролях в підрозділах міністерств, а значить Омелян - більше виконавець, ніж керівник. Тому в БПП вважають, що Омелян не готовий до високої посади, пише видання.

Читайте такожОмелян анонсував позачергове засідання РНБУ, на якому приймуть кадрові рішення щодо "Укрзалізниці"

Також ЗМІ звернули увагу, що проти міністра свідчать проблеми в його власному відомстві. "Нездатність побудувати управлінську систему привела до хворобливого апаратного поразки - втрати контролю над "Укрзалізницею". Також Омелян став героєм медійних скандалів, після чого його рейтинг як управлінця впав до критичної межі", - повідомляє видання.

ЗМІ вважають, що в таких умовах Володимир Омелян намагається почати власну гру. "Відставка з поста міністра при таких обставинах повинна зробити з нього жертву корупційної системи і допомогти підтримати імідж молодого політика-реформатора", - зазначає видання.